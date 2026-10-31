Во Франции одобрили поправку о введении налога на интернет-трафик - Le Figaro





По данным издания, поправка была принята всего 11 голосами депутатов. Против проголосовали 10. При этом в Национальном собрании Франции насчитывается 577 парламентариев.





Газета уточнила, что, согласно принятой поправке, компании, в число которых входят Netflix, Meta и Google, будут обязаны платить 5,5 цента за каждый гигабайт, переданный физическим лицам. Следить за трафиком обяжут французских провайдеров, они будут передавать данные в налоговую службу.





Потенциальный объем налоговых поступлений ожидается в размере 10 млрд евро. Согласно оценкам французского органа регулирования в сфере телекоммуникаций, абонентам в стране передается около 200 млрд гигабайт интернет-трафика в год.-0-

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские депутаты приняли дополнительную поправку к Налоговому кодексу, которая обязывает крупных цифровых производителей данных отчислять средства в бюджет за интернет-трафик, который получат пользователи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Figaro.