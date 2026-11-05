Во Франции не приняли проект госбюджета на 2027 год: все голосовавшие депутаты выступили против него

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное собрание Франции отклонило проект госбюджета страны на 2027 год в первом чтении. Об этом говорится в публикации в соцсети Х нижней палаты французского парламента.



На заседании присутствовали 460 депутатов, проголосовали 458. Все проголосовавшие высказались против. Голосование прошло на фоне разногласий между политическими фракциями по поводу предлагаемых мер жесткой экономии и сокращения государственных расходов.



Ранее премьер-министр республики Себастьен Лекорню заявлял, что в рамках бюджета на 2027 год правительство предусмотрело экономию расходов в размере 54 млрд евро, чтобы снизить дефицит бюджета в 2027 году до 4,8%. Однако с учетом дополнительных расходов на оборонные нужды этот показатель планируется удержать на уровне 5%. Расходы на оборонные нужды должны составить более 63 млрд евро.



В октябре Франция оказалась в эпицентре острого политического и финансового кризиса: жесткие меры экономии в проекте бюджета на 2027 год спровоцировали масштабные социальные протесты. 17 октября в Париже и по всей Франции прошли одни из самых массовых демонстраций против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в них участвовали 800 тыс. человек, тогда как МВД насчитало 550 тыс., что вдвое превысило прогнозы аналитиков силовых ведомств. В некоторых городах акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией.



Национальный союз студентов Франции также призвал выйти на протесты 5 ноября. В связи с этим МВД Франции сообщило, что привлечет 70 тыс. полицейских и жандармов по всей стране для обеспечения безопасности во время акций протеста 5 ноября.-0-