19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,5 тыс. человек были задержаны в ходе беспорядков во Франции начиная с 17 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TF1.
"2513 задержаний, 67 человек помещены под стражу", - сказал министр юстиции республики Жеральд Дарманен.
Комментируя поджог участниками беспорядков мэрии Лиможа, в результате которого полностью обрушилась ее башня-колокольня, Дарманен отметил, что в ближайшее время к расследованию произошедшего может присоединиться Национальная антитеррористическая прокуратура.
17 октября в Париже и по всей Франции проходили массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в них участвовали 800 тыс. человек, тогда как МВД насчитало 550 тыс., что вдвое превысило прогнозы аналитиков силовых ведомств. В ряде городов акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Министр внутренних дел Лоран Нуньес обещал, что власти продолжат преследование всех участников погромов и грабежей.-0-
В мире
19 октября 2026, 23:46
Во Франции на протестах задержаны более 2,5 тыс. человек
Фото ТАСС
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
Машиностроение, ИИ, логистика: по каким направлениям будут развивать сотрудничество Беларусь и Китай
Белорусские депутаты уточнили сведения о местах захоронений 32 депутатов Верховного Совета БССР первого созыва
Прямое авиасообщение между Минском и Душанбе открывает новые перспективы для развития туризма - посол
Роботическую операцию при раке предстательной железы выполнили на расстоянии специалисты двух медучреждений Беларуси
С нами интереснее