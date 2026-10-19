Во Франции на протестах задержаны более 2,5 тыс. человек

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,5 тыс. человек были задержаны в ходе беспорядков во Франции начиная с 17 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TF1.



"2513 задержаний, 67 человек помещены под стражу", - сказал министр юстиции республики Жеральд Дарманен.



Комментируя поджог участниками беспорядков мэрии Лиможа, в результате которого полностью обрушилась ее башня-колокольня, Дарманен отметил, что в ближайшее время к расследованию произошедшего может присоединиться Национальная антитеррористическая прокуратура.



17 октября в Париже и по всей Франции проходили массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в них участвовали 800 тыс. человек, тогда как МВД насчитало 550 тыс., что вдвое превысило прогнозы аналитиков силовых ведомств. В ряде городов акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Министр внутренних дел Лоран Нуньес обещал, что власти продолжат преследование всех участников погромов и грабежей.-0-