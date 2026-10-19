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Во Франции на фоне беспорядков введут комендантский час в ряде районов

Опубликовано:

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В мире
19 октября 2026, 14:57

Во Франции на фоне беспорядков введут комендантский час в ряде районов

Фото 1news.az
Фото 1news.az
Фото 1news.az
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил, что поручил префектам департаментов ввести комендантский час в ряде районов на фоне беспорядков. Об этом пишет газета Le Parisien.

По его словам, применяемые меры будут "частичными" и "локальными", чтобы защитить бизнес, после акций протестов 17-18 октября, отмеченных хаосом в ряде крупных французских городов.
Карта мест введения комендантских часов будет опубликована сегодня во второй половине дня после обсуждений с мэрами, заявил Лекорню. Чрезвычайное положение будет объявлено, "если это будет целесообразно", но комендантский час в настоящее время "кажется более уместным".

Между тем президент Торгово-промышленной палаты Франции Ален Ди Крешенцо в эфире радио RTL заявил, что более 2 тыс. торговых точек были разграблены или разгромлены во время беспорядков, произошедших во Франции в минувшие выходные, а ущерб составил сотни миллионов евро. Пострадавшие предприниматели обращают внимание на крайнюю опасность сложившейся ситуации, так как приближается предрождественский сезон, на который приходится 40% оборота. 

Помимо Парижа, случаи погромов и мародерства были зафиксированы в Лилле, Марселе, Лионе, Нанте, других городах. После акций протеста остались сожженные бутики, выбитые витрины.

Глава Минюста Франции Жеральд Дарманен назвал беспорядки в стране провалом правительства и указал на недоработки французской разведки. По его словам, из более 2300 задержанных с 17 октября, 70% - взрослые, большинство из них остаются под стражей. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес признал потерю контроля со стороны полиции в некоторых городах и "недостаток предусмотрительности" в мобилизации "доступных" правоохранительных органов.

19 октября протестующие заблокировали входы в парижский Лувр в знак поддержки общенационального протестного движения школьников и в знак осуждения жестких действий полиции.

Погромы последовали за массовыми демонстрациями во Франции против роста цен на топливо, стоимости жизни и снижения покупательной способности населения. На улицы вышли от 550 тыс. до 800 тыс. человек.-0-
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