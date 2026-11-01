1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции мужчина открыл огонь по пожарным, тушившим горящие грузовики и легковые автомобили в коммуне Ле-Пен-Мирабо в северном пригороде Марселя. Об этом сообщает телеканал TF1.
Один из пожарных получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу. После нападения мужчина забаррикадировался неподалеку от места происшествия, однако позднее его задержали сотрудники спецподразделения RAID.
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес осудил нападение, назвав его неоправданным насилием в отношении пожарных, которые защищают население.-0-
В мире
01 ноября 2026, 21:52
Во Франции мужчина открыл огонь по пожарным, тушившим горящие автомобили
Фото AP Photo
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