Во Франции мужчина открыл огонь по пожарным, тушившим горящие автомобили

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции мужчина открыл огонь по пожарным, тушившим горящие грузовики и легковые автомобили в коммуне Ле-Пен-Мирабо в северном пригороде Марселя. Об этом сообщает телеканал TF1.



Один из пожарных получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу. После нападения мужчина забаррикадировался неподалеку от места происшествия, однако позднее его задержали сотрудники спецподразделения RAID.



Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес осудил нападение, назвав его неоправданным насилием в отношении пожарных, которые защищают население.-0-