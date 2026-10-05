Во Франции хотят ввести коллективную ответственность для участников погромов

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Франции представит 27 октября в Сенате (верхней палате парламента) законопроект, который подразумевает коллективную ответственность участников беспорядков, независимо от того, наносили ли они лично ущерб имуществу. Об этом заявила официальный представитель правительства Франции Мод Брежон, информирует ТАСС.





Законопроект будет преследовать две цели. "Во-первых, при необходимости взимать средства из семейных пособий за ущерб, нанесенный совершеннолетними или несовершеннолетними, и, следовательно, мы будем использовать часть пособий родителей. Во-вторых, если кто-то участвует в действиях совершающей насилие группы и продолжает участвовать после предупреждений полиции, то к нему будет применен принцип коллективной ответственности", - сказала Брежон.





При этом она не уточнила, как быстро будет принят этот закон, отметив, что в Сенате состоится лишь первое чтение. Официальный представитель правительства отметила, что в Кабмине рассчитывают на скорейшее его принятие, однако на график дискуссий может повлиять рассмотрение бюджета на 2027 год.





Как уточняет радиостанция Franceinfo, данный законопроект предусматривает возможность взимания компенсаций за нанесенный ущерб в размере до 10 тыс. евро. В случае с несовершеннолетними часть финансовых обязательств может быть заменена неоплачиваемыми общественными работами. В случае неуплаты установленной компенсации государство может добиться конфискации семейных пособий и пособий на аренду жилья в счет погашения задолженности.





В прошлом правительство уже принимало ряд законов, связанных с ужесточением ответственности участников массовых беспорядков. Так, в 2019 году на фоне протестов движения "Желтые жилеты" был принят закон, запрещающий появляться на манифестациях в закрывающих лицо масках или платках, за что предполагается штраф до 15 тыс. евро. В 2025 году был принят закон, который вводил финансовую ответственность обоих родителей несовершеннолетних участников беспорядков, даже если они не проживают совместно.





Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и охватили всю Францию. Их участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. В отдельных местах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. С начала протестов стражи порядка провели свыше 5 тыс. задержаний, в 90% случаев это были несовершеннолетние.-0-