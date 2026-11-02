2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Численность заключенных в тюрьмах Франции вновь побила рекорд, достигнув 90,9 тыс. человек по состоянию на 1 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Согласно подсчетам Министерства юстиции республики, с 1 октября 2025 года прирост составил 7,2%, тогда как число мест в пенитенциарных учреждениях выросло только на 1,5% (до 63 452). Средняя заполняемость тюрем, где содержатся осужденные на короткие сроки лишения свободы или ожидающие вердикта суда, достигла 178%. Общий же показатель находится на уровне 143,3%.
Министерство юстиции, как уточняет AFP, планирует создать дополнительные 3 тыс. мест в модульных тюрьмах, которые считаются менее дорогостоящими. Половина из них уже строятся, первая подобная тюрьма должна открыться в коммуне Труа на северо-востоке Франции до конца осени. Тем не менее из 15 тыс. мест, обещанных в рамках принятого в 2018 году плана, были построены только 8 тыс., уточняет агентство.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно осуждал подобное положение дел во французских тюрьмах. В частности, в июле 2023 года в ЕСПЧ заявили, что во Франции существует "хроническая проблема переполненных тюрем наряду с плохими условиями содержания и отсутствием целенаправленной работы по улучшению ситуации".-0-
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02 ноября 2026, 23:47
Во Франции число заключенных обновило рекорд
Фото report.az
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