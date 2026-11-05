Во Франции число участников протестов профсоюз оценил в 1,6 млн человек

Самая масштабная демонстрация прошла в Париже. По маршруту от площади Республики до площади Нации прошли 350 тыс. протестующих.
5 ноября во Франции проходит массовая забастовка профсоюзов, которые требуют повышения зарплат и отказа властей от дополнительных мер экономии. Полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ и водометы. Некоторые из участников акций получили ранения из-за действий силовиков.
Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы.-0-