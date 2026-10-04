Во Франции более 400 школ останутся закрыты 5 октября на фоне протестов

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции более 400 школ не возобновят очные занятия 5 октября на фоне протестов старшеклассников, охвативших всю страну. Такую информацию телеканала TF1 приводит ТАСС.



По данным телеканала, около 40% из этих учебных заведений находятся в столичном регионе Иль-де-Франс.



В эфире телеканала France 2 министр образования Эдуар Жеффре рассказал, что 2 октября занятия были приостановлены в 400-500 школах. Он допустил, что "вероятно, в понедельник их число останется таким же", поскольку где-то был нанесен существенный материальный ущерб, а где-то нет возможности обеспечить достаточную безопасность учебного процесса, в том числе из-за нападений на сотрудников школ. Министр добавил, что во время беспорядков на этой неделе 24 учебных заведения были подожжены или разграблены. По его словам, занятия будут возобновляться частично и постепенно, в частности для учащихся выпускных классов.



Акции протеста старшеклассников начались на прошлой неделе в столичном регионе Иль-де-Франс и охватили всю Францию. Протестующие выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе французского образования. В отдельных местах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. По последним данным, задержаны почти 2 тыс. человек, 1,8 тыс. из них заключили под стражу.-0-