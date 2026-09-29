Во Франции более 300 тыс. человек приняли участие в демонстрациях работников госсектора

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 300 тыс. человек приняли участие в демонстрациях работников государственного сектора, прошедших 29 сентября по всей Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.



По данным ведущего французского профсоюзного центра "Всеобщая конфедерация труда", в Париже на демонстрации вышли 70 тыс. человек. В то же время префектура полиции французской столицы оценила число участников парижской акции в 30 тыс., в их числе было около 8 тыс. пожарных. Как передает корреспондент ТАСС, инцидентов в ходе шествия зафиксировано не было.



Профсоюзный центр также сообщил примерно о 30 тыс. участниках в Марселе, 11 тыс. - в Тулузе, по 10 тыс. - в Лилле и Бордо, по 8 тыс. - в Лионе и Орлеане.



Акции прошли по призыву восьми ведущих профсоюзов французского госсектора. Их участники требуют повышения зарплат, а также увеличения штатов и финансирования государственных служб. Профсоюзы выступают, в частности, против нового замораживания индексации, которое власти рассматривают в рамках проекта бюджета на 2027 год.-0-