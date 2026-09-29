29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 300 тыс. человек приняли участие в демонстрациях работников государственного сектора, прошедших 29 сентября по всей Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.
По данным ведущего французского профсоюзного центра "Всеобщая конфедерация труда", в Париже на демонстрации вышли 70 тыс. человек. В то же время префектура полиции французской столицы оценила число участников парижской акции в 30 тыс., в их числе было около 8 тыс. пожарных. Как передает корреспондент ТАСС, инцидентов в ходе шествия зафиксировано не было.
Профсоюзный центр также сообщил примерно о 30 тыс. участниках в Марселе, 11 тыс. - в Тулузе, по 10 тыс. - в Лилле и Бордо, по 8 тыс. - в Лионе и Орлеане.
Акции прошли по призыву восьми ведущих профсоюзов французского госсектора. Их участники требуют повышения зарплат, а также увеличения штатов и финансирования государственных служб. Профсоюзы выступают, в частности, против нового замораживания индексации, которое власти рассматривают в рамках проекта бюджета на 2027 год.-0-
В мире
29 сентября 2026, 21:56
Во Франции более 300 тыс. человек приняли участие в демонстрациях работников госсектора
Фото AFP
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