Во Франкфурте-на-Майне произошло несколько взрывов, в том числе на популярной у туристов торговой улице

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франкфурте-на-Майне рано утром сегодня произошло несколько взрывов, один из них прогремел на популярной у туристов торговой улице Цайль. Об этом пишет Bild.



"Два громких хлопка были слышны рано утром в четверг. Один из инцидентов произошел на центральной торговой улице Цайль. Около 4.20 утра поступило несколько звонков в экстренные службы. В настоящее время на месте происшествия находится большое количество полицейских", - говорится в публикации.



Представитель полиции сообщил, что два взрыва произошли одновременно. На знаменитой торговой улице Цайль взрывное устройство сдетонировало перед входом в киоск. Второй взрыв произошел на улице Бергер-штрассе (район Норденд) перед входом в магазин. По данным полиции, в настоящее время неясно, есть ли пострадавшие.



Ранее, в начале недели, во Франкфурте-на-Майне в течение 24 часов произошло три других взрыва. В том числе один взрыв прогремел в оживленном районе Боккенхайм, где живут студенты, семьи и творческая молодежь. Цель атаки пока неизвестна. После этих взрывов полиция арестовала подозреваемого, им оказался 15-летний гражданин Нидерландов. Предварительные результаты расследования показывают, что взрывы связаны с организованной преступностью.



Проводится расследование на предмет связи между всеми взрывами, произошедшими на этой неделе.



Улица Цайль во Франкфурте-на-Майне - одна из самых оживленных торговых улиц Германии. Она находится в центре города и тянется между двумя крупными площадями - Хауптвахе на западе и Констаблервахе на востоке. На улице расположены сотни магазинов, рестораны, а также знаменитый футуристический торговый центр MyZeil.-0-