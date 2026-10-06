6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-морские силы коалиции во главе с Саудовской Аравией провели операцию в йеменской провинции Эль-Ходейда, атаковав объекты хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя альянса Турки аль-Малики.
По словам аль-Малики, силы коалиции предотвратили готовящиеся атаки на судоходные маршруты в южной части Красного моря. В ходе операции были уничтожены склады оружия, а также места хранения заминированных катеров и морских мин. Представитель альянса добавил, что эти действия осуществляются в рамках обеспечения безопасности судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе.-0-
В мире
06 октября 2026, 00:16
ВМС коалиции провели военную операцию против хуситов в йеменской Эль-Ходейде
Фото из архива
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
Лукашенко заявил о "паломничестве" белорусов в Москву и поддержал строительство высокоскоростной магистрали
Президент НОК в Азербайджане: сейчас особенно важно сохранять и укреплять связи между спортивными ведомствами
Банк развития и Минфин Судана подписали кредитное соглашение о финансировании поставок белорусской продукции
С нами интереснее