ВМС коалиции провели военную операцию против хуситов в йеменской Эль-Ходейде

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-морские силы коалиции во главе с Саудовской Аравией провели операцию в йеменской провинции Эль-Ходейда, атаковав объекты хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя альянса Турки аль-Малики."Операция включала уничтожение законных военных целей, принадлежащих террористической группировке хуситов", - приводит его слова Саудовское агентство печати.По словам аль-Малики, силы коалиции предотвратили готовящиеся атаки на судоходные маршруты в южной части Красного моря. В ходе операции были уничтожены склады оружия, а также места хранения заминированных катеров и морских мин. Представитель альянса добавил, что эти действия осуществляются в рамках обеспечения безопасности судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе.-0-