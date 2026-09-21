Власти Венеции планируют повысить туристический налог до 30 евро

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Венеции планируют повысить плату за посещение города для туристов, приезжающих на один день, поскольку действующие тарифы больше не считаются достаточным сдерживающим фактором. Об этом сообщает Sky TG24 со ссылкой на советника по бюджету городской администрации Микеле Дзурина.



Сейчас такой сбор составляет 5-10 евро. После трехлетнего эксперимента с его введением власти планируют сделать меру постоянной, повысить тариф и, возможно, увеличить число дней, в которые он будет взиматься.



По словам Дзурина, эти суммы больше не оказывают необходимого сдерживающего эффекта, поскольку остаются доступными для большинства туристов. Власти рассматривают возможность повысить сбор до 30 евро. По словам советника, обсуждался также вариант в 50 евро.



Более высокая плата, по мнению Дзурина, может побудить часть туристов отказаться от поездки в Венецию и выбрать для однодневного путешествия другое место.-0-