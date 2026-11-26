26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городская администрация Варшавы не продлила разрешение на проведение акции протеста перед зданием Конституционного трибунала Польши, пишет Rzeczpospolita.



Это означает, что акция может продлиться только до 30 ноября, несмотря на то, что организаторы намеревались проводить ее до 5 января.



Городские власти отмечают, что свобода мирных собраний, хотя и является одним из основных элементов конституционных прав, не может быть безусловной. Еще одна причина отказа в разрешении - слишком большая продолжительность протестных действий, что, по словам представителей мэрии, вызывает значительные неудобства у жителей этого района.



Правоохранители сообщили, что в центральный полицейский участок города поступило множество жалоб и обращений по поводу пикетирования. Они также напомнили, что длительные скопления людей в одном месте могут привести к опасным инцидентам.



Пожарные также выразили негативное мнение о возможности проведения собрания, подчеркнув, что митингующие создают помехи при работе экстренных служб. Руководство скорой помощи выразило аналогичное мнение.



Мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил в социальных сетях, что полиция проводит 20 расследований нарушений общественного порядка, имевших место у здания трибунала.



Основатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский раскритиковал решение варшавских властей.



Один из главных организаторов акции протеста Адам Боровски заявил, что участники пикетирования не намерены отступать. В интервью Wirtualna Polska он объявил о подаче апелляции в суд.



В Варшаве продолжается конституционный кризис, в центре города у здания Конституционного трибунала Польши был разбит палаточный лагерь протестующих. Противостояние обострилось в сентябре-октябре из-за споров о назначении судей, полномочиях руководства трибунала и конфликта между правительством Дональда Туска, оппозицией и президентом Каролем Навроцким. 30 октября глава Минюста страны Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и.о. председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского. К охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции. Судья Анна Корвин-Петровская взяла руководство этим органом на себя. В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания трибунала и пытались прорваться через ограждение.-0-