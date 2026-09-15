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Власти Украины в проекте госбюджета на 2027 год запланировали выделение рекордных $109 млрд на оборону 

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
15 сентября 2026, 23:38

Власти Украины в проекте госбюджета на 2027 год запланировали выделение рекордных $109 млрд на оборону 

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Украины подало в Верховную раду проект государственного бюджета на 2027 год, где предусмотрено 4 трлн 885 млрд гривен ($109,6 млрд), или почти 44% ВВП, на нужды обороны. Об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий, передает ТАСС.

Согласно подсчетам агентства РБК-Украина, эта сумма является рекордной за историю независимости Украины.

"Сегодня правительство одобрило и в определенный законом срок передало в Верховную раду проект государственного бюджета на 2027 год. Наша ключевая задача - обеспечить потребности безопасности и обороны и сохранить финансовую устойчивость. Только на оборону в этом проекте бюджета предусмотрено 4 трлн 885 млрд гривен. Это почти 44% ВВП. Дополнительно партнеры оказывают нам материально-техническую помощь. Это ракеты, оружие, техника, снаряды, средства поражения и прочее. Мы рассчитываем, что это будет не менее 1 трлн гривен ($22,4 млрд. - Прим. БЕЛТА), и это даже больше, чем в этом году", - написал Корецкий в Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что потребности ВСУ на 2027 год "значительно выше", поскольку стоимость конфликта "становится дороже". "Правительство и все органы власти работают над поиском источников для удовлетворения этих потребностей. Мы четко осознаем, что Украина собственными доходами может покрыть лишь часть своих расходов. А значит, ответственная и слаженная работа с партнерами является фундаментом наполнения государственного бюджета и покрытия всех необходимых расходов и потребностей, военных и социальных. Правительство, парламент и другие органы власти должны четко и вовремя выполнять взятые на себя обязательства", - отметил премьер.

Ранее во вторник 15 сентября на сайте Верховной рады был опубликован проект государственного бюджета Украины на 2027 год. Документ предполагает дефицит в $37 млрд и рост госдолга вплоть до $276 млрд. 

В августе РИА Новости выяснило, что государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум, достигнув на конец июля $214,18 млрд. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 трлн гривен ($45 млрд). В Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы и изыскивать средства с каждым разом становится все сложнее.-0- 
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