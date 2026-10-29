29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти курортной провинции Пхукет (Таиланд) объявили красный уровень опасности из-за угрозы наводнения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Nation.
Причиной резкого подъема воды стали продолжающиеся проливные дожди и сильный приток воды из соседних районов. Непогода привела к серьезным сбоям в транспортном сообщении на острове. В частности, в районе Чалонг зафиксированы заторы и участки, непроходимые для легковых автомобилей и мотоциклов.
Власти призвали жителей и владельцев бизнеса, проживающих вдоль канала Банг-Яй, срочно перенести электроприборы и ценное имущество на верхние этажи.
Согласно информации Метеорологического департамента Таиланда, грозовые дожди затронут 70% территории южного побережья страны.-0-
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29 октября 2026, 09:36
Власти Пхукета объявили красный уровень опасности из-за угрозы наводнения
Фото AP Photo
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