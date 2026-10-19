Власти Италии направят 500 военных в Милан в связи с уличными беспорядками

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Италии направит 500 военнослужащих в Милан для поддержания общественного порядка. Об этом сообщает газета Il Messaggero.



Решение было принято в ходе совещания представителей служб охраны правопорядка, МВД во главе с премьер-министром Джорджей Мелони. Военнослужащие должны усилить подразделения, уже патрулирующие город. Кроме того, власти рассматривают возможность расширить полномочия военных, уравняв их в этом отношении с сотрудниками правоохранительных органов. В частности, им могут разрешить задерживать людей, застигнутых при совершении преступления.



Беспорядки в Милане начались на волне студенческих манифестаций, протестов против роста стоимости жизни, удорожания топлива, а также против экономической политики властей. 17 и 18 октября полиция задержала свыше 270 человек, около 80% из них составляют несовершеннолетние. Джорджа Мелони созвала на 19 октября экстренное совещание руководителей служб охраны порядка и МВД для обсуждения мер по обеспечению порядка на улицах Италии.-0-