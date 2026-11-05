Власти Франции заявили о блокировке протестующими 81 лицея

5 ноября во Франции проходит массовая забастовка профсоюзов, которые требуют повышения зарплат и отказа властей от дополнительных мер экономии. По информации ТАСС, к массовым демонстрациям профсоюзов присоединились ассоциации студентов и учащихся старших школ. Акции продолжаются с конца сентября, протестующие требуют от Министерства образования исправить ситуацию с отсутствием преподавателей в ряде школ и жалуются на плохое состояние учебных заведений и перегруженное расписание. По оценкам властей, в общей сложности 780 тыс. человек могут принять участие в манифестациях по всей стране.-0- 5 ноября во Франции проходит массовая забастовка профсоюзов, которые требуют повышения зарплат и отказа властей от дополнительных мер экономии. По информации ТАСС, к массовым демонстрациям профсоюзов присоединились ассоциации студентов и учащихся старших школ. Акции продолжаются с конца сентября, протестующие требуют от Министерства образования исправить ситуацию с отсутствием преподавателей в ряде школ и жалуются на плохое состояние учебных заведений и перегруженное расписание. По оценкам властей, в общей сложности 780 тыс. человек могут принять участие в манифестациях по всей стране.-0-

Скриншоты видео Reuters / BFMTV Скриншоты видео Reuters / BFMTV

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции протестующие заблокировали 81 лицей, более 1 тыс. средних учебных заведений приостановили работу по всей стране. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Министерство образования республики.По информации телеканала, в городе Ренн протестующие поджигают мусорные баки, устраивают костры перед учебными заведениями и бросают разные предметы в сотрудников полиции. В коммуне Турнефей под Тулузой на юге Франции была проведена эвакуация учащихся лицея из-за пожара. Огонь вспыхнул после того, как в его здании проникли неизвестные.