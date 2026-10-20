20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен допустил, что поджог исторического здания мэрии Лиможа может быть квалифицирован как теракт. Об этом говорится в сообщении Le Club des Juristes.
Во время демонстраций 17 октября группа людей подожгла здание мэрии Лиможа. Один из подозреваемых в поджоге задержан. Телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщил, что задержанный 40-летний мужчина был внесен в так называемый список S (перечень лиц, представляющих угрозу безопасности государства) за участие в деятельности ультралевого движения.
Префектура департамента Верхняя Вьенна сообщила о значительных разрушениях здания мэрии Лиможа в результате пожара. После поджога внутренних помещений и перехода пламени на крышу обрушилась 43-метровая башня-колокольня, также произошло обрушение значительной части крыши на нижние этажи. Две трети фасада здания сильно повреждены.
Здание мэрии Лиможа было построено в 1883 году под руководством архитектора Шарля Альфреда Леклера. Оно входит в число охраняемых исторических объектов Франции.-0-
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Власти Франции могут признать терактом поджог мэрии Лиможа
20 октября 2026, 13:14
Власти Франции могут признать терактом поджог мэрии Лиможа
Фото Reuters
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