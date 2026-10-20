Власти Франции могут признать терактом поджог мэрии Лиможа

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен допустил, что поджог исторического здания мэрии Лиможа может быть квалифицирован как теракт. Об этом говорится в сообщении Le Club des Juristes.Министр отметил, что Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) может взять на себя расследование этого пожара. "Мы считаем возможным, что это был заранее спланированный террористический акт, целью которого было посеять страх из политических или идеологических соображений", - цитирует ТАСС заявление Дарманена.Во время демонстраций 17 октября группа людей подожгла здание мэрии Лиможа. Один из подозреваемых в поджоге задержан. Телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщил, что задержанный 40-летний мужчина был внесен в так называемый список S (перечень лиц, представляющих угрозу безопасности государства) за участие в деятельности ультралевого движения.Префектура департамента Верхняя Вьенна сообщила о значительных разрушениях здания мэрии Лиможа в результате пожара. После поджога внутренних помещений и перехода пламени на крышу обрушилась 43-метровая башня-колокольня, также произошло обрушение значительной части крыши на нижние этажи. Две трети фасада здания сильно повреждены.Здание мэрии Лиможа было построено в 1883 году под руководством архитектора Шарля Альфреда Леклера. Оно входит в число охраняемых исторических объектов Франции.-0-