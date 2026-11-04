4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В семи округах американского штата Флорида объявили чрезвычайное положение из-за проливных дождей и угрозы внезапных наводнений, пишет Агентство Анадолу.
Как сообщает CBS News, за последние 12 часов в регионе выпало рекордное количество осадков. Власти не исключают распространения предупреждения об угрозе наводнений на весь штат, что может затронуть миллионы человек.
Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что некоторые районы уже пострадали от наводнений. Национальная метеорологическая служба США предупредила о возможном усилении паводков в течение недели.-0-
В мире
04 ноября 2026, 00:39
Власти Флориды объявили чрезвычайное положение из-за угрозы наводнений
Фото aa.com
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