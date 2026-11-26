26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Финляндии предложил продлить до 31 декабря 2028 года закон о пограничной безопасности, который позволяет не принимать мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.



"Срок действия закона о пограничной безопасности, который помогает Финляндии бороться с управляемой миграцией, будет продлен на два года, до 31 декабря 2028 года. Президент республики планирует утвердить предложение правительства в пятницу, 27 ноября. Закон вступит в силу 1 декабря", - говорится в заявлении.



Закон вступил в силу 22 июля 2024 года. Документ прописывает условия, при которых на заседании правительства совместно с президентом может быть принято решение об ограничении приема заявлений о предоставлении защиты на границе Финляндии и в непосредственной близости от нее.



В ноябре 2023 года правительство Финляндии закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран.-0-