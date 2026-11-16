16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Эстонии намерены демонтировать десятки советских монументов после получения согласия их владельцев, сообщили РИА Новости в посольстве России в Таллине.
Список военных памятников в стране включает монументы, посвященные военным событиям, памятники на братских могилах и мемориальные доски. Рабочая группа госканцелярии Эстонии составила каталог из 322 советских памятников, из которых 244 посчитали подлежащими сносу или замене, а 74 оценены как "нейтральные". Дипломатическая миссия сообщила об уничтожении по меньшей мере 140 из них, пишет РИА Новости.
"По информации профильных ведомств, "удалению" подлежат еще порядка 20-30 монументов, которые планируется демонтировать после получения согласия их владельцев", - сказал временный поверенный в делах России в Эстонии Камран Абилов.
Он также добавил, что Таллин не информирует посольство о предпринятых мерах. "Во многом это объясняется принципиальной неприемлемостью практикуемого эстонскими властями подхода к памятникам боевой славы", - отметил Камран Абилов.
Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, которые почти полностью избавились от советского наследия в монументальном искусстве. После начала конфликта в Украине участились случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся советских памятников в этих странах.-0-
В мире
16 ноября 2026, 07:57
Власти Эстонии планируют демонтировать несколько десятков советских монументов
Фото Unsplash
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