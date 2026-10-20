Владельцы бизнеса во Франции вооружаются, чтобы защищать имущество от погромщиков

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые владельцы малого и среднего бизнеса во Франции вооружаются и намерены сами защищать свое имущество от погромщиков из-за неспособности властей обеспечить порядок. Такое заявление сделал в интервью радиостанции RMC глава крупнейшего французского Профсоюза работников гостиничной и ресторанной индустрии (UMIH) Франк Шомес, передает ТАСС.

Издание Le Point приводит слова главы UMIH, что французские власти, безусловно, недооценили ситуацию. Франк Шомес призвал государственные органы принять чрезвычайные меры, чтобы не повторилась ситуация 17 октября. Он отметил, что представители бизнеса понесли колоссальные финансовые потери. Париж, Лион, Лилль, Марсель, Ницца и Бордо сильно пострадали от разрушений и мародерства. Если такие беспорядки, как в минувшие выходные, повторятся, то в конце месяца бизнесменам будет очень трудно оплатить все счета.





"Наблюдался даже вандализм ради вандализма. Это нападение на наследие нашей страны. Некоторым пивоварням полтора, даже два столетия. В них хранятся бесценные предметы, которые страховые компании не покрывают", - сказал Шомес.





Президент Торгово-промышленной палаты Франции Ален Ди Крешенцо отметил, что властям необходимо предотвратить самосуд со стороны владельцев магазинов. "Владельцы магазинов в отчаянии. Мы создали подразделения психологической поддержки. Некоторые в депрессии и готовы драться", - отметил он.





В минувшие выходные в Париже и по всей Франции проходили массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в них участвовали 800 тыс. человек, в МВД Франции насчитали 550 тыс. участников, что вдвое превысило прогнозы аналитиков силовых ведомств. В ряде городов акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Министр юстиции Жеральд Дарманен заявил, что 17 октября во Франции мародеры разграбили порядка 3 тыс. магазинов. Он также сообщил о задержании свыше 2,5 тыс. участников этих беспорядков.-0-