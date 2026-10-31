Вице-спикер Сейма Польши призвал президента и премьер-министра к диалогу по КС

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 31 октября 2026
Минск-Уручье +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:30 Котик, плюшевый друг из Беларуси и в третий раз все с нуля. История этой семьи из Алешек не оставит равнодушным Общество
15:27 "Обрести душевный покой". Почему паломники со всего мира стремятся в святые места Слонимского района Регионы
15:14 В Варшаве во время протестов у Конституционного суда задержали мужчину в балаклаве с оружием В мире
15:13 "Белавиа" получила возможность напрямую покупать лайнеры и компоненты Boeing - Чергинец Общество
15:10 Через экран рассказать о самых важных ценностях. Минкультуры о задачах конкурсантов "Лістападзіка" Культура
15:00 "Лістападзік" открылся фильмом итальянского режиссера "Грета и настоящие сказки" Культура
14:53 Вице-спикер Сейма Польши призвал президента и премьер-министра к диалогу по КС В мире
14:50 "Борисов-900" догнал "Витэн" в чемпионате Беларуси по мини-футболу Спорт
14:49 Теплая встреча жителей Алешек на белорусской земле - урок человечности, дружбы и милосердия - Сапего Общество
14:44 Прибывшим из Алешек гражданам была оказана необходимая медицинская помощь - Белый Общество
14:30 Арендаревич предложил создать совместные сценарные лаборатории для молодых кинематографистов СГ Культура
14:28 "Дальше уже было невозможно". Мама и дочь из Алешек о жизни в городе и минутах на спасение Общество
14:01 Хоккейная команда Президента победила на старте 20-го сезона РХЛ Спорт
13:56 Белорусские гандболисты начали подготовку к спаррингам в Бахрейне Спорт
13:52 Беларусь - как другой мир: нормальная, обычная жизнь, ничего не бахает, не летает - житель Алешек Общество
13:43 "Карат оглох от взрывов, а потом и ослеп. На кого его оставить?!" Семья из Алешек увезла трех домашних питомцев Общество
13:19 Самое главное не тема, а способ ее донесения до зрителя - эксперт на "Лiстападзе" о роли кино Культура
13:13 Как молодому специалисту стать успешным в профессии, рассказали в Управделами Президента Общество
13:13 Надо ли брать с собой зонт в воскресенье, рассказали синоптики Общество
13:02 "Обниму правнучек сначала, остальные подождут". В Гомеле жительница Алешек поделилась планами Общество
13:01 Участие в фестивалях и интерес к анимации. Гендиректор "Беларусьфильма" рассказал о сотрудничестве с киноиндустрией Турции Культура
12:52 СК: в ДТП в Лельчицком районе, где погибли трое подростков, водитель и часть пассажиров были нетрезвыми Происшествия
12:48 Какой запомнится Беларусь? Лучше не может быть! - житель Алешек поделился впечатлениями Общество
12:46 "Все начинается с женщины". День национального кино Беларуси проходит на фестивале "Лістапад" Культура
12:39 Автобусная колонна с жителями Алешек выдвинулась из аэропорта Гомеля Общество
12:33 Под вниманием - бесправники и нетрезвые водители. В выходные ГАИ усилит контроль за соблюдением ПДД Общество
12:22 Вкус белорусской картошки под мирным небом запомню навсегда - жительница Алешек в Гомеле Общество
12:16 "Как глоток свежего воздуха". Жителям Алешек на гомельской земле предоставляют все необходимое Общество
12:10 Развернута 21 бригада. Белорусские медики в аэропорту Гомеля оказывают помощь жителям Алешек Общество
12:03 От "Брестской крепости" до новых проектов: как Союзное государство развивает совместное кинопроизводство Культура
Все новости
Все новости

Вице-спикер Сейма Польши призвал президента и премьер-министра к диалогу по КС

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
31 октября 2026, 14:53

Вице-спикер Сейма Польши призвал президента и премьер-министра к диалогу по КС

Фото Рixabay
Фото Рixabay
Фото Рixabay
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-спикер Сейма Польши Шимон Холовня призвал президента Кароля Навроцкого и премьер-министра Дональда Туска как можно скорее, уже сегодня, сесть за стол и договориться о "перезагрузке" Конституционного суда. Об этом сообщает ТАСС.
Шимон Холовня написал в соцсети X, что ситуация в Конституционном суде требовала срочного исправления. "Однако осуществление этого силовым способом только добивает пациента и усугубляет упадок суда", - отметил он. Вице-спикер Сейма также раскритиковал конфронтацию президента с судьями при попытке Кароля Навроцкого войти в здание. "Это разрушает наш имидж", - подчеркнул Холовня.

Политический кризис в Польше возник после решения премьер-министра Дональда Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего члена его кабмина Мачея Берека. У здания инстанции последние недели регулярно проходили протесты. 30 октября глава Минюста Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и. о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. К охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции. В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение, полицией были задержаны три человека.

В связи с обострением кризиса президент Польши прервал поездку в Сенегал и вернулся в Варшаву. После этого в районе полуночи по местному времени Кароль Навроцкий прибыл к КС и прошел в здание. Этому сопутствовала стычка со стоящими у входа судьями, которые пытались не пустить главу государства в здание, инцидент был запечатлен на видео и опубликован Береком. Стычка также произошла между полицией и сотрудниками службы президентской охраны.

Ряд оппозиционных политиков назвал происходящее попыткой государственного переворота.-0-
Теги
Польша
Новости рубрики В мире
Фото РИА Новости В Варшаве во время протестов у Конституционного суда задержали мужчину в балаклаве с оружием
Илиана Йотова. Фото Reuters Кандидат в президенты Болгарии призвала сделать страну дипломатическим каналом в диалоге с Россией
Монголия в "эпоху сжатия": медный фундамент, энергетический дефицит и стратегия "третьего соседа"
Фото Reuters Президент Польши заявил о силовом захвате Конституционного суда
Фото Unspalsh Япония намерена сделать производство оружия одной из главных движущих сил развития экономики
Фото из архива В Варшаве задержали троих протестующих, проникших на территорию Конституционного суда
  • Главная
  • Вице-спикер Сейма Польши призвал президента и премьер-министра к диалогу по КС
    • Главное
    Новая Городская инфекционная больница открыта в Минске
    Автобусная колонна с жителями Алешек выдвинулась из аэропорта Гомеля
    Мы видим глаза людей, которые возвращаются к родным со словами благодарности - Костевич о встрече в Гомеле жителей Алешек
    Максимальная открытость. Как за I ВНС в прямом эфире наблюдала вся страна
    Топ-новости
    Хоккейная команда Президента победила на старте 20-го сезона РХЛ
    Развернута 21 бригада. Белорусские медики в аэропорту Гомеля оказывают помощь жителям Алешек
    Маневры, переброска войск, ядерные сценарии: почему Европа не выходит из режима учений
    "Белавиа" получила возможность напрямую покупать лайнеры и компоненты Boeing - Чергинец
    "Готовы одеть, накормить, обогреть и дать возможность людям почувствовать себя в безопасности". Шпилевская о встрече жителей Алешек в Гомеле
    Лубинец поблагодарил Минск за высокий уровень организации этапов гуманитарной операции в Алешках
    От "Брестской крепости" до новых проектов: как Союзное государство развивает совместное кинопроизводство
    "Обрести душевный покой". Почему паломники со всего мира стремятся в святые места Слонимского района
    Монголия в "эпоху сжатия": медный фундамент, энергетический дефицит и стратегия "третьего соседа"
    Перцов: Беларусь снова продемонстрировала свою готовность помочь
    Под вниманием - бесправники и нетрезвые водители. В выходные ГАИ усилит контроль за соблюдением ПДД
    Что нужно для укрепления национальной обороны, рассказал начальник Генштаба ВС Беларуси
    Народной артистке Беларуси Тамаре Мироновой на "Лiстападзе" вручили специальный приз Президента
    Каким могло бы быть белорусское здравоохранение "за деньги", рассказали эксперты
    XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" открылся в кинотеатре "Москва"
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.