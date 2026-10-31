Вице-спикер Сейма Польши призвал президента и премьер-министра к диалогу по КС

Шимон Холовня написал в соцсети X, что ситуация в Конституционном суде требовала срочного исправления. "Однако осуществление этого силовым способом только добивает пациента и усугубляет упадок суда", - отметил он. Вице-спикер Сейма также раскритиковал конфронтацию президента с судьями при попытке Кароля Навроцкого войти в здание. "Это разрушает наш имидж", - подчеркнул Холовня.





Политический кризис в Польше возник после решения премьер-министра Дональда Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего члена его кабмина Мачея Берека. У здания инстанции последние недели регулярно проходили протесты. 30 октября глава Минюста Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и. о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. К охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции. В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение, полицией были задержаны три человека.





В связи с обострением кризиса президент Польши прервал поездку в Сенегал и вернулся в Варшаву. После этого в районе полуночи по местному времени Кароль Навроцкий прибыл к КС и прошел в здание. Этому сопутствовала стычка со стоящими у входа судьями, которые пытались не пустить главу государства в здание, инцидент был запечатлен на видео и опубликован Береком. Стычка также произошла между полицией и сотрудниками службы президентской охраны.





Ряд оппозиционных политиков назвал происходящее попыткой государственного переворота.-0-

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-спикер Сейма Польши Шимон Холовня призвал президента Кароля Навроцкого и премьер-министра Дональда Туска как можно скорее, уже сегодня, сесть за стол и договориться о "перезагрузке" Конституционного суда. Об этом сообщает ТАСС.