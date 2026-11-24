24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять военнослужащих погибли при крушении вертолета ВВС Турции в районе Тепебаши провинции Эскишехир. Об этом сообщило Министерство национальной обороны республики, передает ТАСС.
"В Эскишехире во время учебного полета потерпел крушение вертолет, в результате чего погибли пять наших военнослужащих", - цитирует ведомство телеканал TRT.
Речь идет о вертолете AS-532, который активно используется в ВВС республики. О причинах катастрофы и погодных условиях во время полета пока информации нет. ВС Турции проводят расследование.-0-
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24 ноября 2026, 22:56
Вертолет ВВС Турции потерпел крушение во время учебного полета, погибли пять военнослужащих
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