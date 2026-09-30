Верховный суд США разрешил депортацию мигрантов в третьи страны

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд США временно разрешил администрации президента Дональда Трампа возобновить депортацию мигрантов в страны, не являющиеся для них предыдущей страной проживания. Об этом сообщило агентство Reuters.



"Суд удовлетворил экстренное ходатайство Министерства юстиции о приостановлении действия решения судьи США Брайана Мерфи из Бостона, согласно которому политика Министерства внутренней безопасности по высылке мигрантов в так называемые третьи страны является незаконной. Суд также согласился заслушать аргументы по этому спору в декабре, после чего будет вынесено официальное решение по данной политике", - говорится в материале.



Ранее федеральный судья Брайан Мерфи вынес судебное решение против миграционной политики администрации Дональда Трампа, удовлетворив коллективный иск правозащитников и депортируемых мигрантов. Судья указал, что эта практика напрямую нарушает Пятую поправку к Конституции США (право на надлежащую правовую процедуру). Мигрантов высылали без предварительного уведомления и лишали возможности заявить, что в принимающей стране им грозят пытки, преследование или смерть.



Суть данной политики миграции США сводится к двум правилам. Первое - если третья страна официально гарантирует, что не будет пытать или преследовать мигранта, его могут депортировать туда мгновенно и без уведомления. Второе - если таких гарантий от страны нет, мигранта заранее предупреждают, куда его высылают. В этом случае власти США проверят, грозит ли человеку опасность, только если он сам прямо заявит о страхе перед пытками или преследованием.



По данным правозащитных организаций, в рамках политики, проведенной в прошлом году, более 25 тыс. мигрантов были депортированы в 29 стран, причем подавляющее большинство из них отправилось в Мексику.-0-