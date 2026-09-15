Верховная Рада проголосовала за отставку генпрокурора Украины

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховная Рада Украины поддержала отставку с поста генерального прокурора уехавшего из страны Руслана Кравченко, сообщают украинские СМИ.



Согласно прямой трансляции заседания, за такое решение проголосовали 317 депутатов.



Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.



Руслан Кравченко 8 сентября на фоне масштабного коррупционного скандала и операции "Карфаген", проведенной Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), подал заявление об отставке. Спецоперация "Карфаген" была начата НАБУ и САП 4 сентября. Антикоррупционные органы Украины заявляли, что целью операции было разоблачение преступной организации внутри офиса генерального прокурора, которая обеспечивала "крышевание" мошеннических кол-центров и легализацию незаконных средств.



По информации украинских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Кравченко выехал за границу ночью 14 сентября на служебном автомобиле. Предположительно, он использовал командировку в Литву как повод для пересечения границы. Он написал в Telegram-канале, что находится за границей, где намерен проинформировать международных партнеров о "реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов" Украины - НАБУ и САП.-0-