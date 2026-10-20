Венгрия заблокировала продвижение Украины по двум кластерам переговоров о вступлении в ЕС





Технические эксперты из 27 стран - членов ЕС встретились 20 октября, чтобы согласовать процедурный шаг, который позволил бы открыть последние два переговорных блока по вопросам сельского хозяйства, окружающей среды и транспорта. Однако, по словам трех дипломатов, Венгрия заблокировала открытие кластеров, "вызвав разочарование у остальных 26 стран". При этом каких-то разъяснений венгерские представители не дали.





Теперь вопрос о последних двух кластерах будет подниматься на каждом следующем заседании рабочей группы по расширению ЕС в Брюсселе.-0-

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгрия заблокировала открытие двух последних кластеров переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.