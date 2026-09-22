22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания впервые запустила тяжелую торпеду с беспилотного подводного аппарата, информирует ТАСС со ссылкой на газету The i Paper.
Запуск был произведен на прошлой неделе с 12-м подводного аппарата Excalibur. Отмечается, что торпеда была разработана США и Австралией и предназначена для уничтожения кораблей и подводных лодок.
Испытательный пуск был проведен Великобританией и США. В издании говорится, что это первый случай, когда Британия запустила торпеду с беспилотного подводного аппарата, а не с подводной лодки с экипажем.-0-
В мире
22 сентября 2026, 08:36
Великобритания впервые запустила тяжелую торпеду с подводного дрона - СМИ
Фото Royal Navy
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