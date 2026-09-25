25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британское правительство приняло решение сократить выплаты местным жителям, которые разместили у себя мигрантов из Украины, пишет газета The Guardian.
С 1 января 2027 года размер ежемесячной компенсации ("благодарственных выплат") будет уменьшен с 350 фунтов стерлингов ($463) до 100 ($132,6).
Издание отмечает, что украинские беженцы опасаются, что могут остаться без крова после того, как британское правительство сократило более чем на 70% финансирование организаций, предоставляющих жилье в рамках программы "Дома для Украины". Эта программа была запущена в феврале 2022 года и оказала поддержку 181 тыс. прибывших в Великобританию украинцев.
Сообщается также, что финансирование на каждого вновь прибывшего мигранта из Украины будет сокращено с 5,9 тыс. фунтов стерлингов ($7,8 тыс.) до 3,3 тыс. фунтов стерлингов ($4,3 тыс.). Один из вариантов, предложенных правительством, заключается в том, что принимающие стороны могут перейти в статус арендодателей и взимать с беженцев арендную плату. Правительство заявило, что на данный момент выделило на эту программу более 1,81 млрд фунтов стерлингов ($2,40 млрд).-0-
В мире
25 сентября 2026, 11:51
Великобритания урежет выплаты принимающим украинских беженцев более чем на 70%
Фото Unsplash
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