17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания передаст Украине более 1 тыс. ракет ближнего действия для систем ПВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское Минобороны.





В пакет помощи на сумму 250 млн фунтов стерлингов (около $330 млн) также войдут более 10 радиолокационных станций ПВО и пусковые установки для ракет-перехватчиков. Ранее Великобритания передала Украине 400 зенитных ракет.





Кроме того, Великобритания, Украина и Швеция подписали письмо о намерениях, закрепляющее механизм передачи Киеву шведских истребителей Gripen. Британские компании производят более 30% комплектующих для этих самолетов, в том числе радиолокационные станции и шасси.-0-