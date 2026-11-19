19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Великобритании предоставит Украине более 1 тыс. беспилотников большой дальности. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Энди Бернэма, сообщает ТАСС.





Данное заявление было распространено в преддверии намеченной на 19 ноября в Берлине встречи "коалиции желающих" по Украине. Выступая на ней, Бернэм объявит о выделении ударных БПЛА, способных нести тяжелые боеголовки и преодолевать расстояние более 1 тыс. км. Они войдут в пакет помощи в размере $341 млн.





Помимо этого, Великобритания наладит производство и поставки Украине морских, логистических и разведывательных беспилотников.





Также в канцелярии Бернэма проинформировали, что Лондон начал поставки в Украину многоцелевых ракет Lightweight Multirole Missiles (LMM). В марте 2025 года британская промышленность и Украина заключили сделку на $2,1 млрд, в рамках которой Киеву будет отгружено более 5 тыс. ракет LMM.





Одновременно в Лондоне сообщили, что 12 британских компаний получили доступ к базе данных украинской лаборатории искусственного интеллекта Avengers AI Labs. Платформа содержит информацию, полученную в реальных боевых условиях и использующуюся для обучения моделей ИИ.





В августе посольство России в Великобритании, комментируя информацию СМИ о применении ВСУ британских БПЛА для нанесения ударов по России, заявило, что "Лондон сознательно делает ставку на эскалацию украинского кризиса, лицемерно заявляя о стремлении к миру". Дипмиссия предупредила, что у "этих действий Лондона неизбежно будут последствия, за которые ему придется отвечать".-0-