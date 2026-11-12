Вчера Абу-Даби, сегодня Москва. Как проходят переговоры по Украине?

В столице ОАЭ 11 ноября завершились двухдневные переговоры по урегулированию украинского кризиса и вопросам европейской безопасности при участии делегаций России, Украины и США. В кулуарах саммита состоялись консультации Украины и США с европейскими союзниками и представителями НАТО. А сегодня американские переговорщики встретились с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможность расширения формата диалога за счет подключения европейцев.





Чем завершились переговоры в Абу-Даби?





Переговоры в столице ОАЭ выдались непростыми, однако по их итогам звучали довольно оптимистичные заявления.





Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что в результате стороны приблизились к миру. По его словам, проблематика европейской системы безопасности была центральной темой встречи.

"Миру нужна новая, современная, обновленная система безопасности, справедливая, не в ущерб каким-то отдельным странам. Над этим будем работать", - сказал Мединский.

Он также отметил, что Россия считает правильной постановку вопроса о том, что будет с безопасностью после окончания конфликта в Украине. Он также отметил, что Россия считает правильной постановку вопроса о том, что будет с безопасностью после окончания конфликта в Украине.





Мединский сделал ряд заявлений в адрес европейских стран. Он отметил, что Россия не общалась с представителями Европы в Абу-Даби и не очень понимает, о чем с ними говорить. "Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения конкретного со стороны европейских стран мы не получали. Поэтому, что обсуждать, непонятно", - сказал он. "Когда будут какие-то конкретные предложения от них, тогда и будем эти предложения обдумывать", - добавил Мединский.





Конкретные детали переговоров глава российской делегации раскрывать не стал, поскольку пока не достигнуты окончательные договоренности. Однако он сообщил, что Россия и Украина смогли договориться о масштабном обмене пленными.





Член украинской делегации Давид Арахамия заявил: "Я участвую в этом процессе с 2022 года и могу сказать, что это был один из самых сложных раундов переговоров". Он также отметил: "Я думаю, у нас сейчас хорошая динамика для того, чтобы достичь решения до наступления нового года".

США на встрече представляли спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. США на встрече представляли спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.





"Вопросы, затронутые в ходе переговоров, - цитирует Кушнера ТАСС, - касались безопасности после окончания конфликта: как обеспечить, чтобы война не повторилась. Для Украины очень важен вопрос гарантий безопасности, и по этой теме достигнут прогресс: как мы снизим конфликтность, как будет осуществляться мониторинг прекращения огня, а также достижение договоренностей и взаимопонимания, чтобы добиться деэскалации в послевоенный период".





Анонсируя визит в Москву, Кушнер заявил, что одной из целей встречи с Путиным станет проработка вопроса о привлечении к диалогу европейцев. "Наша цель - превратить этот формат в многосторонний. У нас есть ряд тем, которые, на наш взгляд, необходимо обсуждать параллельно", - сказал он.

При этом Кушнер обратил внимание: сложность в том, что страны ЕС представляют "люди с самыми разными характерами и интересами". "Если бы европейцы могли согласовать единую кандидатуру переговорщика, это стало бы гораздо большим достижением, чем если бы нам удалось уговорить Россию согласиться на их участие в переговорах", - подчеркнул он. При этом Кушнер обратил внимание: сложность в том, что страны ЕС представляют "люди с самыми разными характерами и интересами". "Если бы европейцы могли согласовать единую кандидатуру переговорщика, это стало бы гораздо большим достижением, чем если бы нам удалось уговорить Россию согласиться на их участие в переговорах", - подчеркнул он.





Как проходила встреча в Кремле?





Встреча российского лидера и американских переговорщиков в Кремле продлилась около трех часов. В ней также принимали участие глава делегации РФ на переговорах по Украине Владимир Мединский, помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.





При встрече с Уиткоффом и Кушнером президент России выразил благодарность американскому лидеру Дональду Трампу за организацию контактов России и Украины. Также он попросил американских переговорщиков передать благодарность первой леди США Мелании Трамп за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алешек. "Как минимум на одном треке у нас есть результат положительный - на гуманитарном треке", - сказал Путин.





При этом российский лидер выступил с инициативой организовать гуманитарную миссию из Константиновки по опыту Алешек. "В Донбассе есть такой населенный пункт - Константиновка, там еще около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках, пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской, российских СМИ", - приводит слова Путина ТАСС.





Организаций гуманитарной миссии могли бы заняться уполномоченные по правам человека в России и Украине Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец, сказал Путин.





Он заявил, что РФ контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность возможной гуманитарной миссии. "Нам нужно пять суток для того, чтобы разминировать подходы к этому населенному пункту", - сказал президент РФ. "Если, как утверждают украинские власти, они контролируют этот город, пусть они обеспечат безопасность там", - добавил он.





На открытой для прессы части встречи Путин также высказался о диалоге с Европой. "Мы никогда не были против того, чтобы вести диалог с Европой. И мы никогда не прерывали его. Это они прервали диалог с Российской Федерацией", - заявил Путин.





При этом он призвал Европу определиться, чего она хочет - мира или войны. "Нам бы очень хотелось, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом поработали с вашими европейскими союзниками, чтобы они наконец определились, чего они хотят - мира или войны в Украине? И мы готовы с ними, конечно, работать", - сказал российский лидер.





Путин очертил и свою позицию по Украине. "Мы все говорим о том, что мы хотим мира в сегодняшней зоне боевых действий, мира между Россией и Украиной. И как вы только что сказали, уважаемые господа, этот мир должен быть длительным. Я это не только подтверждаю, я бы хотел, чтобы этот мир был вечным", - подчеркнул Путин.





Однако мира не достичь, если в Украину будут введены иностранные войска. "Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили. Для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится", - предупредил российский лидер.





Он обратил внимание, что США предлагают договориться об инструментах обеспечения коллективной безопасности в Европе. А в Европе говорят, что такие договоренности невозможны, пока в Украине не наступит мир. "Но после мира в Украине они собираются вводить войска. А это - продолжение войны. Круг замкнулся", - отметил Путин.





Российский лидер сообщил, что намерен обсудить с американскими переговорщиками территориальный вопрос. Он также подчеркнул, что Россия признает только одну линию разграничения с Украиной - государственную границу. "Знаем, что украинская сторона поднимает вопрос так называемых серых зон. Это, как я уже говорил, всегда будет яблоком раздора, - указал Путин. - Как только мы втягиваемся в разговор о "серых зонах", они понимаются по-разному. Сразу начинаются споры и неустойчивость любой договоренности. И никакого длительного мира не будет".





Еще одна тема, которой коснулся Путин, - обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. "Намечается еще один крупный шаг в этом направлении", - сказал он.





О договоренности провести новый обмен пленными между Россией и Украиной говорил и Уиткофф. "Я считаю, что это показатель того, что мы добиваемся прогресса в решении этого конфликта", - сказал он.





Американский переговорщик заявил, что Трамп считает важным завершить конфликт в Украине как можно быстрее. Он также отметил, что делегации России и Украины на переговорах в Абу-Даби работали эффективно. "Мы надеемся, что мы вскоре сможем объявить - надеюсь, что, возможно, уже по окончании этой встречи, - новые трехсторонние переговоры, которые, я надеюсь, уже включали бы европейцев", - цитирует Уиткоффа ТАСС.





Идею присоединения европейских стран к многосторонним переговорам по урегулированию конфликта в Украине поддержал и Кушнер. "Мы видим определенные подвижки с европейской стороны, мы видим, что они выражают желание участвовать в переговорах, они выражают желание закончить этот конфликт. Мы надеемся, что, если нам удастся привлечь их к участию в этом многостороннем формате, мы сможем успешно завершить этот конфликт", - сказал он.





По словам Кушнера, США и европейские страны начали обсуждение контуров будущей архитектуры безопасности на континенте. "Мы уже начали обсуждать с ними, как будет выглядеть архитектура безопасности, которая будет включать в себя Россию, Украину и весь европейский континент, и которая не только позволит завершить текущий конфликт, но и не допустит нового", - сказал Кушнер.





"Надеюсь, сегодня мы сможем обсудить некоторые из сфер, в которых мы видим возможности, и найти пути к новым предложениям", - добавил американский переговорщик.





Чем завершились переговоры в Москве?





По завершении закрытой части встречи Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах, но не стал конкретизировать.





"Я думаю, прогресс достигнут, - сказал спецпосланник в беседе с CNN. - Люди не думали, что мы возобновим трехсторонние переговоры. Мы их возобновили. Мы назначили новую встречу. Именно этого хочет президент Трамп".





Он также сообщил, что представители европейских стран присоединятся к следующим переговорам по украинскому конфликту. "Они наши партнеры, и для них важно участвовать", - сказал он.





По словам Уиткоффа, кроме обмена пленными, обсуждались и другие гуманитарные вопросы, о которых будет объявлено в скором времени. "Русские сейчас согласились на крупнейший в истории обмен пленными. Это будет завершено в ближайшее время, и мы обсуждали некоторые другие гуманитарные вопросы, о которых, вероятно, скоро объявим", - сказал Уиткофф в эфире "Вестей".





В то же время Кушнер назвал переговоры с Путиным содержательными и подробными. "В целом, я думаю, у нас состоялись весьма исчерпывающие и подробные обсуждения по всем темам, которые, я надеюсь, послужат основой для следующих многосторонних дискуссий", - сказал Кушнер.





Он также отметил, что гуманитарные миссии способствуют укреплению доверия в переговорном процессе.





"Этот конфликт необходимо прекратить. Президент Трамп намерен положить ему конец. Мы слышим, что обе стороны уделяют большое внимание его прекращению", - резюмировал Кушнер.





Конструктивным и полезным сегодняшние переговоры в Москве назвал Ушаков, сообщает ТАСС. По его словам, американские переговорщики активно поддержали предложение Путина по гуманитарной миссии в Константиновке.





Ушаков также сообщил, что Россия готова немедленно приступить в тандеме с США к обсуждению предложений по европейской безопасности. На этот счет у Москвы есть "свежие соображения". Что касается ранее звучавших предложений о вводе европейского контингента в Украину, то Ушаков назвал их "рецептом к нескончаемой войне".





Помощник российского лидера также сообщил, что Путин и Трамп продолжат обсуждение урегулирования украинского конфликта во время встречи на саммите АТЭС. Кремль надеется, что Кушнер и Уиткофф доведут сигналы со встречи с Путиным до Зеленского.





Важность визита Кушнера и Уиткоффа в Москву подчеркнул Дмитриев. "Я считаю, что действительно очень важный визит. Очень важно, что идет разговор о европейской системе безопасности, и, соответственно, идет очень важный диалог, также очень важны гуманитарные достижения, о которых коллеги сказали", - заявил он.





Как смотрят на переговоры в Европе?





Сегодня в Старом Свете звучат разные оценки касательно переговоров о новой архитектуре безопасности и урегулировании конфликта в Украине.





В преддверии встречи в Абу-Даби глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не намерен обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности в Европе. По ее словам, европейские страны намерены сохранить существующую систему, которая "опирается на ЕС и НАТО".





Против переговоров о новой архитектуре безопасности также высказались глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. По их словам, подобные переговоры невозможны до завершения украинского конфликта.





"Позиция Европы заключается в том, что никаких переговоров с Россией о будущем того, что называется "безопасностью в Европе", быть не может до тех пор, пока в Украине не будет заключено перемирие и не наступит мир", - сказал Барро перед началом встречи в столице ОАЭ.





Тем не менее в Абу-Даби были направлены представители Франции, Германии, Великобритании, Италии, а также Еврокомиссии, Европейского совета и НАТО. Они не находились за столом переговоров, но участвовали в консультациях с украинской и американской делегациями в кулуарах саммита. А по итогам этих консультаций выступили с совместным заявлением.





В документе говорится, что решение проблем безопасности в послевоенный период и снижение риска конфликтов имеют важное значение. Сообщается, что участники консультаций обсудили, как обеспечить надежные механизмы управления рисками и предотвращения опасной эскалации.





Также в заявлении подчеркивается, что европейцы рассматривают НАТО как центральный элемент евроатлантической обороны.





"Участники подтвердили свою общую приверженность созданию прочной европейской архитектуры и механизмов безопасности в послевоенный период и ясно дали понять, что сильное НАТО останется центральным элементом евроатлантической коллективной обороны", - говорится в документе.





Переговоры в Абу-Даби приветствовал МИД Швейцарии. "Швейцария приветствует все дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира в Украине", - заявил руководитель службы информации швейцарского МИД Николя Бидо в комментарии ТАСС.





По словам дипломата, Берн по-прежнему привержен поддержке диалога и готов предложить свои услуги везде, где они могут оказаться полезными. Он отметил, что любое дальнейшее участие Швейцарии в диалоге по Украине будет зависеть от потребностей и пожеланий заинтересованных сторон.





Ряд заявлений сделал президент Финляндии Александр Стубб, который ранее вместе с премьером Норвегии Гаром Стёре провел телефонный разговор с Путиным.





"Встреча с участием американцев, украинцев, россиян и европейцев может состояться в ближайшие одну-две недели на техническом уровне - это было бы шагом вперед", - приводит слова Стубба ТАСС. При этом, по убеждению финского лидера, сам факт появления представителей от ЕС за столом переговоров "уже стал бы прогрессом".





Президент Финляндии также заявил о необходимости напрямую говорить с Россией и назвал прошедший ранее телефонный разговор с Путиным "хорошим и прямым". "Если мы хотим быть частью переговоров, то мы не можем хранить молчание и переходить в режим отключения звука. Но мы должны напрямую говорить с русскими", - сказал Стубб.





Возможность дальнейших контактов с Путиным допустил премьер-министр Норвегии. "Я очень положительно отношусь к тому, что Норвегия и Финляндия приняли участие в этом разговоре, и я не исключаю, что будет еще один такой разговор", - отметил Стёре.





Он также призвал всех наконец признать, что Европе не удалось изолировать Россию на международной арене. Стёре подчеркнул, что из-за отказа европейских государств напрямую говорить с РФ единственный западный голос, который слышит Москва, доносится из Вашингтона.





После встречи в ОАЭ о возможности контактов с Россией на высшем уровне говорят и в правительстве Германии. "Мы достигли в Абу-Даби взаимопонимания по основным принципам, - заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус. - На этой базе могут развиваться переговоры".





Корнелиус также отметил, что правительство Германии приветствует соглашение между Россией и Украиной о масштабном обмене пленными.





О положительных сигналах из Абу-Даби заявил сегодня канцлер Германии Фридрих Мерц. "Я слышу некоторые положительные сигналы из Абу-Даби, так что у нас есть шанс, в том числе вместе с американцами, действительно договориться о миропорядке в Европе. Но это еще долгий путь, и мы должны вместе идти этим путем", - сказал он.





Высказался и президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что Европа должны взять в свои руки инициативу в диалоге с Россией по Украине. По его мнению, Европа должна четко понимать, чего она хочет от урегулирования конфликта.





А тем временем премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Евросоюз обсудить, кто должен представлять европейское сообщество на переговорах по урегулированию конфликта в Украине.





"Я по-прежнему призываю к тому, чтобы раз и навсегда было принято решение о том, кто будет представлять Европейский союз за столом переговоров и с каким мандатом", - заявила Мелони.





С критикой в адрес Евросоюза, который "отстает на поле международной политики", выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, ЕС продемонстрировал неспособность подключиться к инициативам, которые помогли бы завершить украинский конфликт.





При этом он подчеркнул, что Европа в конце концов осознала необходимость диалога с Москвой. "Дорогие друзья, аллилуйя! Весь мир и уже, наконец, Европа поняли, что, если мы хотим завершить войну в Украине, то должны говорить с российским президентом Путиным. Мы это говорим с самого начала войны, так что мы продвинулись немного далее, чем другие страны", - сказал премьер.





Вита ХАНАТАЕВА,

БЕЛТА.-0-