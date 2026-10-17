Ватикан сообщил о выписке Папы Римского Льва XIV из больницы после операции на легком 

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Лев XIV выписан сегодня из больницы после операции по удалению новообразования в легком, проведенной 13 октября. Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола, передает Агентство Анадолу.



Ватикан опубликовал несколько заявлений о состоянии здоровья понтифика, которому ранее провели операцию в римской больнице имени Джемелли и диагностировали рак легкого.



"С учетом анализов крови, рентгеновского снимка грудной клетки, сделанного сегодня утром, и оценки клинического состояния, Святейший Отец признан готовым к выписке из больницы", - говорилось в сообщении пресс-службы.



Позднее пресс-служба уточнила, что понтифик вернется в Ватикан. В воскресенье, согласно сообщению, Папа Римский Лев XIV возглавит молитву "Ангел Господень" из окна папских апартаментов.



11 октября во время традиционной воскресной молитвы Папа Римский рассказал, что врачи обнаружили у него новообразование в легком и рекомендовали хирургическое вмешательство. 13 октября Ватикан сообщил об успешном завершении операции, продолжавшейся 90 минут. "Нижняя доля правого легкого Папы Римского была удалена в ходе радикального хирургического вмешательства с видеоассистированием. Гистологическое исследование подтвердило диагноз аденокарциномы легкого, который предполагался по результатам предоперационного обследования", - информировала пресс-служба Святого престола.



Еще до операции Ватикан объявил об отмене всех мероприятий с участием Папы Римского до 20 октября, чтобы дать ему возможность восстановиться.-0-