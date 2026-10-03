Вашингтон и Пекин могут договориться, в каких сферах не стоит применять ИИ - глава Минфина США

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вашингтон и Пекин могут достичь договоренностей о том, в каких сферах не следует применять технологии искусственного интеллекта. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью порталу Axios, передает ТАСС.



"Я думаю, мы можем договориться о том, что именно модели не должны делать", - отметил он, имея в виду ИИ-модели. Бессент также высказался за то, чтобы между США и Китаем действовал "какой-либо процесс уведомления" по вопросам, касающимся ИИ.



На вопрос о том, целесообразен ли, по его мнению, обмен между двумя странами информацией о возможностях разрабатываемых ими ИИ-моделей, Бессент ответил: "Вероятно, нет".



Президент США Дональд Трамп в конце сентября говорил, что обсуждал тему искусственного интеллекта с председателем КНР Си Цзиньпином во время его визита в США 23-25 сентября. Белый дом по итогам визита китайского лидера сообщил, что Вашингтон и Пекин достигли договоренностей о создании канала связи для обсуждения различных инцидентов, касающихся ИИ.-0-