Вашингтон и Пекин договорились о более выгодных условиях реализации ряда товаров - торгпред США





"Мы хотим, чтобы была некая категория товаров, которыми мы можем торговать с Китаем на более преференциальной основе: мы поставляем им сельскохозяйственную продукцию и медоборудование, а получаем от них потребительские товары и иную продукцию, которая не относится к чувствительным товарам. Мы достигли договоренности с Китаем по ряду таких вещей, и если в будущем у нас возникнут торговые споры, если будут вводиться пошлины, то эти вещи затрагиваться не будут", - сказал он в эфире телеканала CNBC.





Джеймисон Грир отметил, что Вашингтон и Пекин достигли прогресса и пообещал, что "в понедельник будет опубликовано больше подробностей о том, чего удалось добиться за последние несколько недель переговоров с Китаем".





Ранее президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что у него и китайского лидера Си Цзиньпина была "очень продуктивная встреча" в Вашингтоне. В сообщении также говорится: "Ожидайте потрясающих вещей".





Как сообщало агентство Синьхуа, Си Цзиньпин призвал воплощать в действия видение китайско-американских отношений конструктивной стратегической стабильности и найти правильный путь для взаимодействия двух крупных стран. Председатель КНР отметил, что взаимный обмен визитами с Дональдом Трампом менее чем за полгода является беспрецедентным явлением в истории китайско-американских отношений. По его словам, он и президент США постоянно поддерживают связь по различным каналам и совместно направляют "гигантский корабль" китайско-американских отношений. Он также сказал, что Китай и США должны и вполне могут добиться взаимной выгоды и обоюдного выигрыша через практическое сотрудничество, содействовать развитию друг друга посредством здоровой конкуренции, надлежащим образом регулировать разногласия путем поиска точек соприкосновения при сохранении различий, а также укреплять мир на основе взаимного доверия, чтобы китайско-американские отношения конструктивной стратегической стабильности приносили больше пользы народам двух стран и всего мира.





Председатель КНР Си Цзиньпин с 23 по 25 сентября совершает государственный визит в США. 24 сентября прошли переговоры президента США и главы Китая в Белом доме. В мае 2026 года Дональд Трамп посещал Китай по приглашению китайского лидера.-0-





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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вашингтон и Пекин договорились реализовывать некоторые виды товаров на более выгодных условиях, чтобы в случае возникновения новых разногласий не вводить на эту продукцию дополнительные пошлины. Об этом заявил представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Джеймисон Грир, передает ТАСС.