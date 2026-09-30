30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый известный предприниматель Зимбабве 43-летний Викнел Чивайо погиб в результате крушения частного вертолета на востоке страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ZBC и родственников погибшего.
Помимо Чивайо, на борту вертолета находились еще пять человек (три других пассажира и два пилота). Инцидент произошел близ города Марондера, административного центра провинции Восточный Машоналенд.
Ранее в СМИ Зимбабве появлялись сообщения о крушении то самолета, то вертолета, число находившихся на борту также разнилось.
По просьбе корреспондента ТАСС генеральный директор национального информационного агентства "Новая Зиана" Рангарираи Шоко со ссылкой на официальные источники подтвердил, что катастрофу потерпел вертолет и что речь идет о шести погибших. Выживших после крушения нет. -0-
В мире
30 сентября 2026, 23:34
В Зимбабве при крушении вертолета погибли шесть человек, в том числе известный бизнесмен
Фото Unsplash
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