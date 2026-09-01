В ВОЗ назвали обнадеживающей ситуацию с Эболой

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эпидемия Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) по-прежнему распространяется, но ситуация демонстрирует обнадеживающие признаки улучшения. Об этом заявил генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.



"Мы начинаем наблюдать обнадеживающие признаки, что мы одерживаем верх в борьбе с эпидемией Эболы, - цитирует его телеканал Africanews. - Набирает обороты опробование методов лечения и профилактика повторного заражения для уже выздоровевших. Испытание вакцин должно начаться в ближайшие недели. Но учтите: эпидемия продолжает распространяться и убивать".



По данным Министерства связи и по делам СМИ ДРК, общее число летальных исходов от лихорадки Эбола достигло 3510, заболевших - 7258. Смертность составляет 48,4%.



В больницах и медицинских изоляторах ДРК находятся 903 пациента с признаками заболевания. Уровень отслеживания контактов лиц, инфицированных Эболой, достигает 78,6%. Вспышкой затронуты 7 провинций страны из 26. На провинцию Итури, эпицентр нынешней вспышки, приходится 78% подтвержденных случаев заболевания лихорадкой.



Вспышка Эболы началась 15 мая в ДРК и Уганде. Она стала второй по смертоносности за всю историю наблюдений этого заболевания в Африке. Уганда объявила 28 июля о завершении вспышки Эболы, что ВОЗ подтвердила 25 августа.



Самая крупная вспышка Эболы произошла в 2014-2016 годах в Западной Африке на территории Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Число заболевших достигло тогда, согласно данным ВОЗ, 28,6 тыс., а умерших - более 11 тыс. Вирус Эболы передается людям от диких животных. Первый случай заражения им человека был зарегистрирован на территории современной ДРК в 1976 году. Нынешняя вспышка Эболы в ДРК является 17-й по счету.-0-