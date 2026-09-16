В Верховной раде заявили о нехватке средств на зарплаты украинским военным

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украине не хватает средств для выплаты зарплат военным из-за критической ситуации с государственным бюджетом. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Ивченко, слова которого приводят украинские СМИ.



"У Украины нет достаточно средств на зарплаты военных даже на два месяца. У нас катастрофа с бюджетом", - отметил депутат. По его словам, для покрытия дефицита бюджета необходимо внести изменения в финансовый план страны, а также привлечь дополнительную помощь от западных партнеров.



Депутат Рады Ольга Василевская-Смаглюк накануне рассказала, что Украина прекращает финансирование всех сфер, кроме социальных выплат, зарплат бюджетников и расходов на ВСУ. По ее словам, средств в государственном бюджете недостаточно для финансирования всех направлений.



Ранее Владимир Зеленский заявил о наличии дефицита в бюджете на финансирование ВСУ в размере $27 млрд и потребовал от Европы уже сейчас предоставить часть кредита, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть нехватку средств на оборонные расходы.



Издание The Washington Post позднее сообщило, что требования Зеленского об увеличении военной поддержки Украины вызвали тревогу в "коалиции желающих". У дипломатов ЕС возникли вопросы о целесообразности использования предоставленных Киеву средств.-0-