22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что Венгрия отказалась от участия в Карпатской восьмерке, потому что ее включили в состав участников без ее согласия. Об этом пишет издание "Страна".
"Утверждать, что суверенное государство является участником международного сотрудничества (Карпатская интеграция) без предварительных консультаций или согласия самой этой страны, совершенно недопустимо", - сказал премьер Венгрии.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига резко негативно отреагировал на отказ Петера Мадьяра приезжать на установочное заседание Карпатской восьмерки, организованное в Буковеле Владимиром Зеленским. Сибига заявил, что Киев удивлен "неоправданно конфронтационными заявлениями" премьера Венгрии по отношению к Украине, а также добавил, что "причины столь категоричного отказа со стороны Венгрии остаются неизвестными".
Кроме того, он упомянул тот факт, что Мадьяр выступил против строительства на территории Венгрии нефтехранилища для Украины. "Еще одним неожиданным моментом стали заявления, ставящие под сомнение прямое, прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество между украинскими и венгерскими энергетическими компаниями, закрепленное в двустороннем меморандуме. Вмешательство политики в прагматичные деловые отношения никогда не приводит ни к чему хорошему. То, что мы в последнее время слышим из Будапешта, вызывает у нас недоумение. Складывается впечатление, что, хотя самого Виктора Орбана на месте нет, его политика обструкционизма и изоляционизма продолжает процветать", - заявил Сибига.
18-20 сентября в Буковеле проходил учредительный саммит Карпатской восьмерки - новый региональный формат сотрудничества, инициированный Украиной. Предполагалось, что этот формат объединит Украину, Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию и Венгрию. Петер Мадьяр на форум не приехал.-0-
В мире
В Венгрии заявили, что ее включили в Карпатскую восьмерку без согласия Будапешта
22 сентября 2026, 16:52
В Венгрии заявили, что ее включили в Карпатскую восьмерку без согласия Будапешта
Фото Unsplash
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