3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные оппозиционные партии Венгрии устроили в парламенте демарш, отказавшись в знак протеста против действий правительства принимать участие в голосовании по кандидатуре юриста Петера Фейеша на пост генерального прокурора страны, сообщает ТАСС.
Депутаты от партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", которую возглавляет бывший премьер-министр Виктор Орбан, и их партнеры - христианские демократы - демонстративно проигнорировали процесс тайного голосования и не присутствовали в зале, когда новоизбранный генпрокурор принимал присягу. Они заранее объявили, что будут считать назначение Фейеша нелегитимным.
В голосовании приняли участие 145 депутатов из 199. 139 из них поддержали кандидатуру Фейеша, шестеро высказались против, воздержавшихся не было.
Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр добился ухода в отставку прежнего генпрокурора Габора Балинта Надя, считая его ставленником правительства Орбана. Аналогичным образом лишились своих постов и многие другие руководители государственных ведомств. Оппозиция считает такие действия правительства "политическим произволом" и обвиняет Мадьяра в нарушении законов. Депутаты от ФИДЕС и партии христианских демократов уже несколько раз демонстративно покидали зал заседаний парламента при голосовании по новым кандидатурам.-0-
В мире
03 ноября 2026, 17:46
В венгерском парламенте оппозиция устроила демарш в знак протеста против политики Мадьяра
Фото Pixabay
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