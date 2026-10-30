В Великобритании зафиксировали рекордное число тяжких преступлений со стороны рецидивистов

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании лица, находящиеся под надзором после освобождения из тюрьмы, за год совершили рекордное число тяжких преступлений. С марта 2025 года по март 2026 года им предъявили обвинения в 281 таком правонарушении, что на 11% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные Министерства юстиции страны.
К тяжким преступлениям в статистике относят убийства и покушения на убийство, непредумышленные убийства, изнасилования и сексуальные домогательства, поджоги, похищения людей, а также случаи причинения смерти при управлении транспортным средством или использовании угнанного автомобиля.
Речь идет о лицах, находящихся под надзором в рамках MAPPA - установленной законом межведомственной системы защиты населения Великобритании от наиболее опасных категорий правонарушителей. В марте 2026 года под ее действие подпадали рекордные 102 228 человек.
Рост числа тяжких повторных преступлений произошел на фоне введения в Великобритании программ досрочного освобождения заключенных, направленных на снижение переполненности тюрем. Теневой министр юстиции (член оппозиционной партии, которому поручено контролировать и критиковать работу конкретного министра действующего правительства) Ник Тимоти заявил, что увеличение числа тяжких преступлений со стороны лиц, находящихся под надзором, свидетельствует о неспособности правительства защитить население.
Другие данные Министерства юстиции показывают, что после введения программы досрочного освобождения в октябре 2024 года более 25 тыс. взрослых правонарушителей совершили свыше 133,4 тыс. новых преступлений. Уровень повторных правонарушений среди взрослых вырос с 28,2% до 30,1%, а среднее число новых преступлений на одного рецидивиста достигло 5,29 - максимального показателя с начала наблюдений.-0-