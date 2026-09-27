В Великобритании задержали пятерых подозреваемых в подготовке теракта на авиабазе США

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании недалеко от авиабазы Фэрфорд, используемой ВВС США, пять человек задержаны по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщается на сайте полиции графства Глостершир.



Мужчины были задержаны после поступивших в ночь на 27 сентября сообщений о трех подозрительных автомобилях, направлявшихся к авиабазе. Изначально их подозревали в нарушении закона о взрывчатых веществах, однако позже к этим обвинениям была добавлена подготовка теракта.



"Мужчины были взяты под стражу и до сих пор находятся под арестом. Расследование ведет отдел по борьбе с терроризмом. Вокруг транспортных средств был установлен 400-метровый кордон, пока армейское подразделение по обезвреживанию взрывчатых веществ осматривает их", - говорится в заявлении полиции.



Американский лидер Дональд Трамп, комментируя произошедшее, сообщил, что США долгое время вели расследование в отношении задержанных, которые "намеревались нанести серьезный ущерб" авиабазе.



Личности и национальная принадлежность задержанных не раскрываются. Жители 85 домов, расположенных рядом с базой деревни Уэлфорд, эвакуированы в качестве меры предосторожности.-0-