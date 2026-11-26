26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны Великобритании впервые со времен холодной войны направило письма примерно 100 тыс. военнослужащих стратегического резерва с предложением принять участие в военных учениях. Об этом сообщает издание The Telegraph.





Речь идет о таких маневрах, как флагманские учения НАТО Steadfast Defender, которые должны пройти весной 2027 года.





Обращение получили ветераны, недавно уволившиеся из Вооруженных сил королевства. В отличие от обычных гражданских добровольцев, они входят в "стратегический резерв" и могут быть призваны на службу в исключительных обстоятельствах. В письмах содержится просьба актуализировать контактные данные, а также сообщить о текущем месте работы и приобретенных гражданских навыках, которые могут пригодиться в обороне.





В Минобороны назвали этот шаг практической мерой по укреплению боеготовности и сдерживания. Министр по делам ветеранов Кэлвин Бейли подчеркнул, что рассылка не означает немедленную мобилизацию, а служит для проверки и обновления учета кадров.-0-