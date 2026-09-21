В Великобритании произошел очередной сбой в управлении воздушным движением

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании сбой в работе диспетчерской службы привел к задержке рейсов уже второй раз за месяц. Об этом пишет газета The Times.



Северная Англия, Шотландия и Северная Ирландия пострадали из-за "технической неполадки", которая, по словам руководителей служб управления воздушным движением, не связана с предыдущим инцидентом.



Пассажиры 21 сентября столкнулись с задержками и отменами рейсов. Британский оператор управления воздушным движением NATS объявил, что сегодня рано утром обнаружил проблему с подключением к части сети в своем операционном центре в Прествике в Шотландии. В итоге проблема была устранена, но на восстановление работы аэропортов в обычном режиме еще потребуется некоторое время.



Как пишут западные СМИ, ирландский бюджетный перевозчик Ryanair после инцидента призвал генерального директора NATS Мартина Рольфа уйти в отставку. "Пассажиры Великобритании не могут продолжать страдать от повторяющихся проблем из-за сбоев системы", - говорится в заявлении авиакомпании на ее веб-сайте.



Это уже второй случай поломки системы управления воздушным движением в Великобритании, произошедший в сентябре 2026 года. Первый масштабный сбой произошел 8 сентября, были задержаны или отменены тысячи рейсов. Агентство Bloomberg отмечает, что сентябрьский сбой вновь вызвал вопросы об устойчивости инфраструктуры, обеспечивающей навигацию в загруженном воздушном пространстве Великобритании.-0-