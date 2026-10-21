В Великобритании призвали бороться с токсичным контентом в соцсетях после смерти 14-летней девочки

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские надзорные органы призвали бороться с токсичным контентом, распространяемым в социальных сетях, после самоубийства 14-летней девочки. Об этом пишет газета The Guardian.





Смерть 14-летней школьницы Адрианы Ретите из британского Норфолка весной 2026 года вызвала широкий общественный резонанс и привела к судебному разбирательству, касающемуся безопасности детей в соцсетях.





Во время расследования было установлено, что за неделю до смерти девочка просматривала в соцсетях видеоролики и изображения, связанные с самоубийством. Отмечается, что это "могло сыграть значительную роль в ее решении покончить с собой".





Исполнительный директор британского медиарегулятора Ofcom Мелани Доус заявила: "Мы не видим культуры безопасности у крупных компаний социальных сетей. Они очень медленно признают, что существуют риски для детей, а также наличие некоторых проблем, связанных с тем, как алгоритмы распространяют материалы о самоубийствах и членовредительстве".





Опрос, проведенный в 2026 году организацией Molly Rose Foundation (MRF) среди 1825 детей из 21 школы Великобритании, показал, что каждый третий ребенок в возрасте 13-17 лет сталкивался с контентом высокой степени риска, связанным с самоубийством, членовредительством, депрессией или расстройствами пищевого поведения, на основных платформах социальных сетей. При этом 7% детей видели публикации, в которых суицидальные мысли преподносились как "нормальные, привлекательные или крутые".





Благотворительный фонд Molly Rose Foundation был основан семьей 14-летней Молли Расселл, которая покончила с собой в 2017 году, увидев в социальных сетях контент, связанный с самоубийством и членовредительством. После очередного резонансного случая самоубийства представители фонда заявили, что Ofcom должен незамедлительно начать расследование алгоритмов соцсетей, которые способствуют распространению вредоносного контента.-0-