25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из крупнейших сетей супермаркетов в Великобритании Poundland обанкротилась. Под угрозой увольнения оказались 12 тыс. работников. Об этом сообщает агентство Bloomberg.



Американский владелец сети, компания Gordon Brothers, не смогла обеспечить спасение одного из крупнейших британских дисконтных ретейлеров. В результате 25 ноября были назначены внешние управляющие. Пока они будут пытаться продать часть или весь бизнес и его активы, включая магазины, сеть продолжит работу в обычном режиме.



В материале агентства отмечается, что крах Poundland - это очередной удар по испытывающим трудности британским розничным сетям, которые борются со слабым потребительским доверием, высокими издержками и ростом онлайн-ритейлеров.



Профсоюз работников розничной торговли Usdaw заявил, что добивается срочных переговоров с внешними управляющими, назвав банкротство "ужасной новостью" для работников, особенно в преддверии Рождества.



Компания Gordon Brothers приобрела сеть магазинов Poundland в прошлом году и сразу приступила к масштабной реструктуризации, которая включала закрытие 149 магазинов и сокращение около 2,2 тыс. рабочих мест. Сейчас сеть насчитывает около 600 магазинов по всей Великобритании и Ирландии.-0-