4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании недалеко от Ливерпуля неизвестные украли почти 40 тыс. литров пива. Об этом сообщает Associated Press.
Пиво предназначалось для местных пабов, но его перехватили два водителя, которые подъехали к промзоне и увезли прицепы с около 800 кегами по 50 л.
Стоимость украденного алкогольного напитка оценивается примерно в $155 тыс. Еще около $67 тыс. составила стоимость самих прицепов.
Полиция начала расследование и поиски украденного груза.-0-
В мире
04 сентября 2026, 16:16
В Великобритании неизвестные украли почти 40 тыс. литров пива
Фото Bloomberg / Getty Images
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