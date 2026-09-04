В Великобритании неизвестные украли почти 40 тыс. литров пива

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании недалеко от Ливерпуля неизвестные украли почти 40 тыс. литров пива. Об этом сообщает Associated Press.



Пиво предназначалось для местных пабов, но его перехватили два водителя, которые подъехали к промзоне и увезли прицепы с около 800 кегами по 50 л.



Стоимость украденного алкогольного напитка оценивается примерно в $155 тыс. Еще около $67 тыс. составила стоимость самих прицепов.



Полиция начала расследование и поиски украденного груза.-0-