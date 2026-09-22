22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин задержаны в Великобритании по подозрению в подготовке террористического акта против еврейской общины в районе Манчестера. Об этом сообщает Sky News.
По данным издания, мужчины в возрасте около 30 лет были задержаны в воскресенье в центре Манчестера и сейчас находятся под стражей в Лондоне. Их задержание связано с расследованием предполагаемого заговора с целью нападения на еврейскую общину.
Расследование проходит на фоне празднования Йом-кипур - одного из главных праздников в иудаизме. Он начался с заходом солнца в воскресенье.
В октябре прошлого года в манчестерском районе Хитон-Парк произошло нападение на синагогу, в результате которого погибли два прихожанина. Нападавший, британец сирийского происхождения, въехал на автомобиле в ворота синагоги, после чего напал на прихожанина с ножом.-0-
В мире
22 сентября 2026, 21:01
В Великобритании двух мужчин задержали по подозрению в подготовке теракта против еврейской общины
Фото Unsplash
Новости рубрики В мире
Новое соглашение с США обязывает Гренландию оставаться в НАТО в случае возможного получения независимости
Европу ждет одна из самых тяжелых зим из-за проблем с поставками газа - глава Международного энергоагентства
Главное
Топ-новости
"Копейки заплатить не могут". Лукашенко о проблеме просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги
Безопасность, свобода и гордость. Белорусы рассказали, что для них значит быть гражданами своей страны
Какие "плюшки" государство предлагает желающим вселиться в пустующее арендное жилье? Ответил министр ЖКХ
Почему Бразилия говорит первой, а США - вторыми? Рассказываем о традиции открытия общих прений ГА ООН
Ассортимент и влияние на потребительские привычки. Как МАРТ помогает продвигать отечественные товары
С нами интереснее