В Великобритании двух мужчин задержали по подозрению в подготовке теракта против еврейской общины 

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин задержаны в Великобритании по подозрению в подготовке террористического акта против еврейской общины в районе Манчестера. Об этом сообщает Sky News.



По данным издания, мужчины в возрасте около 30 лет были задержаны в воскресенье в центре Манчестера и сейчас находятся под стражей в Лондоне. Их задержание связано с расследованием предполагаемого заговора с целью нападения на еврейскую общину.



Расследование проходит на фоне празднования Йом-кипур - одного из главных праздников в иудаизме. Он начался с заходом солнца в воскресенье.



В октябре прошлого года в манчестерском районе Хитон-Парк произошло нападение на синагогу, в результате которого погибли два прихожанина. Нападавший, британец сирийского происхождения, въехал на автомобиле в ворота синагоги, после чего напал на прихожанина с ножом.-0-