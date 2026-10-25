В Великобритании более 82 тыс. потребителей остались без электричества из-за сильных штормов





Компания SP Electricity North West сообщила, что только в Большом Манчестере, Ланкашире и Камбрии в воскресенье утром от электричества было отключено более 57 тыс. домов.





Два шторма, получившие названия "Остин" и "Боэло", пришли в Великобританию 23 и 24 октября. В юго-западных районах Англии порывы ветра достигали 130-160 км/ч. Проливные дожди и сильный ветер обрушились на Шотландию, Северную Ирландию и север Англии.





Оба шторма вызвали масштабные перебои с электроснабжением, от которого пострадали сотни тысяч домохозяйств. Также было нарушено движение поездов, перекрыты автомагистрали. В аэропортах Лондона, Манчестера, Эдинбурга и Глазго на несколько часов были задержаны около 1,5 тыс. рейсов.





В Шотландии упавшее из-за сильного ветра дерево убило 60-летнего мужчину.





Метеорологическая служба Королевства сохраняет желтый и оранжевый уровни угрозы в северной части Великобритании. Власти страны призвали жителей подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям и запастись водой и продуктами питания.-0-

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании 82,6 тыс. потребителей остаются без электричества из-за штормов, накрывших страну 23 и 24 октября. Об этом сообщает The Telegraph.